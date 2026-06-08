Jリーグが公開した2分32秒の動画が大反響Jリーグと日本サッカー協会（JFA）は6月7日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けてスペシャルムービーを公開した。「街の誇りを、世界へ」と題された2分32秒の映像に「涙出た」「素敵だなぁ」など感動の声が多く上がっている。映像には、5月15日のメンバー発表を見守ったファン・サポーターの様子が映し出された。Jクラブから日本代表に羽ばたいた選手たちの選出に歓喜するファン・サポ