山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、堀田真由の出演が発表された。山田演じる主人公・七瀬悠（はるか）の義理の妹・紫陽（しはる）を演じる。【写真】堀田真由「ぜひ考察をしながらご覧いただけたら」行方不明となった紫陽本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025