乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。【写真】川崎桜が舌ペロ！“あざとかわいい”アザーカットミニブック裏表紙本書は、「オリコン上半期BOOKランキング2026」のジャンル別「写真集」において1位を獲得。先行カットの累計閲覧数は5000万回を超え、公式Xのフォロワーも近年の写真集では類を見ない13万人を突破。さらに、発売