元日本ハムの杉谷拳士さん（３５）が米国で人気を誇るエンターテインメント野球チーム「サバンナ・バナナズ」に参加したことを自身のＳＮＳで報告した。ジョージア州サバンナで行われた試合に出場し、本拠地デビューした。自身３度目の参加。チームの公式Ｘでは「ジャパニーズベースボールスター杉谷拳士がきょうサバンナ・バナナの名誉メンバーとなり、ぶちかました」と投稿され、ド派手な黄色のユニホームを着てチームメ