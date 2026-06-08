広島の床田寛樹投手が９日・西武戦（ベルーナＤ）に先発する。今季初の中５日の登板に向け８日、マツダスタジアムの屋内練習場で投手練習練習に参加。ネビン、カナリオら長距離砲が並ぶ強力打線を前に「ホームランに気をつけたい。その前にランナーを溜めないように」と思い描いた。１０年目で初の開幕投手を今季は４月２８日・巨人戦（東京Ｄ）の初白星を挙げてから３連勝中。勢いはそのままに、丁寧な投球を心がける。対西武