女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は９日に、第５２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）新聞記事の影響で、セツ（村上穂乃佳）の病室には励ましのお見舞いの品が次々と届くようになる。一方、新聞を読んだ権田（梅垣義明）が病室に現れ、セツを無理やり連れ戻そうとするが、りん（見上愛）、直美（上坂樹