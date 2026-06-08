◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）３年ぶり３度目出場で初勝利を目指した花園大（京滋大学）は２１年ぶり６度目出場の北九州市大（九州六大学）に２―３で敗れた。初回に１死一塁から３番・多田智哉右翼手（３年＝日星）が右中間を割る適時三塁打で先制。しかし３回に先発・森田大翔投手（４年＝京都国際）が２死満塁から走者一掃の適時三塁打を浴