サッカー元日本代表でセレッソ大阪所属の香川真司（37）が、自宅インテリアコーディネートを公開した。デンマーク発のインテリアブランド・BoConceptのインテリアデザインサービスを活用し、“自然体でいられる住空間”へとアップデートしたという。香川が現在住まいの大阪の自宅を公開するのは今回が初となる。【写真】好きな言葉「信念」を描いたアートも 初公開された香川選手の自宅ドイツやスペイン、ギリシャなど海外で10