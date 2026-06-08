お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表の後輩にエールを送った。高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。「ナイツ」塙宣之から「市立船橋の後輩が1人…」と振られると、ワッキー（53）は「そうなんですよね。鈴木唯人君。実は市船初なんですよ。意外って言われるけど」と打ち明け