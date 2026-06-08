元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）が8日、第1子が誕生したことを報告し、心境を明かした。【写真】スヤスヤ…生まれたばかりのわが子の寝顔を公開した宮城大樹この日は宮城の投稿に先駆け、妻でタレントの小池美由（32）が第1子を出産したことを自身のSNSで報告。「新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と近況を