お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が8日、自身のXを更新。プライベートショットを披露した。荒川は「永見さんご夫婦心の底から、おめでとうございます」とつづり、先日結婚を発表した「カベポスター」永見大吾と妻との披露宴3ショットを投稿。「愛に溢れた結婚式に呼んで頂けて幸せすぎました。ほんまに最高すぎました。やばすぎた私は、お二人に一生ついていく」と続けた。さらに「永見さんご夫婦お二人ぃ！？！？！