NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月7日、ブログを更新。ALSと向き合う想いを伝えました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「皆さん大丈夫ですよ〜♪」「眼球以外動かなくなる自分をしっかりと発信していきます♡」ALSと向き合う想いを綴る【ニャンちゅう】「皆さん大丈夫ですよ〜♪（＾Ｏ＾）」と題