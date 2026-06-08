NTTジャパンラグビーリーグワン2025〜26の年間表彰式が8日、東京都内で行われ、各種タイトルの受賞者が決まった。1部のMVPにはLOブロディ・レタリック（35）、新人賞にはFB上ノ坊駿介（22）が選ばれ、優勝した神戸勢が主要タイトルを独占した。チームで共同主将を務めるレタリックは、プレーオフ2試合を含む全20試合に出場。FW選手としてリーグ史上初の最多トライゲッターに輝いたほか、ベストフィフティーン、選手間投票に