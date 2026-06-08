気象庁は、津波注意報が出ている神奈川県三浦市の三崎漁港と、静岡県沼津市内浦の検潮所について何らかの理由で津波の観測データが得られなくなっていることを知らせる「欠測」という情報を発表しました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）気象庁は「注意報が解除されるまで海に入ったり、海岸に近づいたりしないでほしい」としています。（ANNニュース）