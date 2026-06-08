気象庁は、フィリピン・ミンダナオ島付近で発生したマグニチュード8.2の地震の影響で、各地で津波が観測されたと発表した。8日午後3時7分までに観測された津波の高さは以下の通り。東京・父島で午後1時46分20cm和歌山・串本で午後2時12分20cm鹿児島・種子島熊野で午後1時21分10cm宮崎・日南で午後2時55分10cm沖縄・中城湾で午後0時58分微弱鹿児島・奄美小湊で午後1時19分微弱沖縄県・石垣島で午後1時26分微弱和歌山