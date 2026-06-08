女優音無美紀子（76）が、8日までにインスタグラムを更新。テレビ東京系ドラマ「孤独のグルメSeason11」（金曜深夜24時12分）への出演を告知し、松重豊（63）との初共演を報告した。「孤独のグルメ11シリーズ目なんですって!!!すごい長寿番組に出演します。6月12日金曜日放送」と告知。「初めてお会いした松重豊さん。千葉県のまぐろ屋さん。私が女将をやらせてもらいました」と続け、「松重さん、本当においしそうに召し上がる