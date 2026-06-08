2匹のシベリアンハスキーさんとパパさんの写真を撮影。あまりにも素敵な写真で…ママさんの『辛辣すぎる選択』が話題になっているのです。 思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で263万回を超えて表示されており、10万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【写真：夫とハスキー2匹を撮影→あまりにも素敵な写真だったので…妻が選択した『無慈悲な展開』】 2匹のハスキーとパパの写真を