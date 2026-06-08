パルコと講談社が、共同でIPを創出するプロジェクト「渋谷スペイン坂編集室」を始動することが発表された。 【画像】渋谷スペイン坂編集室 本プロジェクトは、講談社が培ってきた編集力、作家との関係性、出版・流通の知見と、パルコが持つ都市・店舗におけるイベント、展覧会、商品の企画・開発力を掛け合わせ、ものがたりを「読む」だけで終わらせず、「見に行く」「参加する」「手に取る」「熱を持つ」という体験へと広げ