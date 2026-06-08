大相撲史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士で、栄誠（えいせい）のしこ名で名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）で初土俵を踏む予定のニコラス・タラセンコ（湊）が８日、埼玉・蕨市にある部屋で稽古。三段目と序二段の兄弟子と２８番取って１３勝だった。昨年６月に来日し、研修生として本格的に相撲を取り始めた１６歳の立ち合いはまだ迫力不足。入門後は押しを磨いているが、もろ差しを