Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第２回はＤＦ編。高橋壱晟【６・５】初のＪ１でもしっかりと「壱晟」らしさを表現。常に冷静で安定したパフォーマンスをみせた。夏からはチームの顔、背番号２としてより替えの効かない存在を目指すく