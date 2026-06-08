Ｊ１清水エスパルスの山室晋也社長と、ＭＦ宇野禅斗主将、ＦＷ千葉寛汰の２選手が８日、静岡市役所静岡庁舎を訪問。難波喬司市長に「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の終了を報告した。チームは地域リーグラウンドＷＥＳＴで８勝１０敗（ＰＫ戦４勝４敗）の７位。プレーオフラウンドは横浜ＦＭに１分け１敗で総合１４位だった。山室社長は「満足できる順位じゃない。でも、いろんな課題を見直す機会になった」と前向きに話した。