「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレはＳＣ軽井沢クラブと対戦した。第１〜３エンドまでブランクエンドが続いた中で、第４エンドに藤沢がまさかのミス。不利な先攻で相手に複数点のチャンスを与えた中で迎えた藤沢の最終投。投げた瞬間に顔をゆがめた藤沢。ストーンはハウスを通過する痛恨のミスとなり、思わず天を仰いだ