サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に向けて、メキシコのモンテレイで事前合宿を行っていた日本代表は、８日（日本時間９日）にベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルへ移動する。前日の７日に森保一監督（５７）が取材に応じ、“練習場問題”など紆余曲折あった事前合宿を「アクシデントはありましたけど、選手たちが落ち着いて、与えられた環境の中で自分たちが今できることをやって次につなげていくというこ