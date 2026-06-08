今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーがイメチェンを報告した。７日に自身のインスタグラムを更新した岩田アナ。「髪色を暗くしました」とだけつづり、髪色を明るい茶色からダークブラウンの落ち着いた雰囲気に変えた姿を披露。この投稿には投稿から１時間で「７８００以上」の「いいね」が付くなど、フリーとして活躍する岩田アナの注目度の高さがうかがえた。４月２２日放送の日本テレビ系バ