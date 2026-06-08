NTTジャパンラグビーリーグワン2025〜26の年間表彰式が8日、東京都内で行われ、各種タイトルの受賞者が決まった。ベストフィフティーン（1部）は優勝した神戸から、LOブロディ・レタリック（35）、FLティエナン・コストリー（25）ら最多の5人が選ばれた。準優勝の東京ベイからはHOマルコム・マークス（31）ら3人、3位の埼玉からもSO山沢拓也（31）ら3人が選ばれた。SOで選ばれた埼玉の山沢拓也（31）は、「この賞を取れたの