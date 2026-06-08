歌舞伎俳優の中村芝翫が８日、都内で主演舞台「リア王」（東京・新橋演舞場で９月６〜２２日）の製作発表記者会見に出席した。「リア王」はシェークスピアの４大悲劇で、その中でも最高峰に挙げられる。演出の井上上尊晶氏とタッグを組んでのシェークスピア作品第３弾となる。襲名から１０年目の芝翫は私生活では３人の息子を持つ。老いと孤独に翻弄（ほんろう）されるリア王に「待望の娘３人の父。思いっきり老害を発揮した