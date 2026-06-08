国民的存在となったアイドルグループ嵐が、5月31日をもって活動を終了した。同日に東京ドームで、ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を迎え、26年半のグループ活動に区切りを付けた。直近の担当記者3人が見た「嵐」を順次、掲載する。◇◇◇「よし、決めよう」「ジャンケン、ポン！」「よーし」「うわ、マジか〜」19年11月9日深夜、アジア4都市をまわって会見するキャンペーン「JET STORM