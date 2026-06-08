BLACKPINKのジェニーが、ニューヨークの夜を熱狂の渦に包み込み、“フェスティバルクイーン”としての存在感を証明した。ジェニーは6月7日（現地時間）、米ニューヨークで開催された大型音楽フェス「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」に出演した。【写真】布面積が…ジェニー、みぞおち丸見え“ギリギリ”衣装当日、「SNAPCHAT」ステージのヘッドライナーを務めたジェ