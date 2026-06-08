俳優パク・ソジュン、チェ・ウシク、そしてボーイズグループBTSのVが訪れた済州（チェジュ）島のある黒豚のレストランが、日本のファンの“聖地”として急浮上した近況が公開された。去る6月7日、韓国で放送されたtvN『花より青春：Limited Edition』では、女優チョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが最後の旅先である済州島へ向かい、ロマンあふれる旅を始めた。【写真】V＆パク・ソジュン、たくましい身体つき紆余曲折の