ロッテは6月10日正午、「パイの実 おしの森」の仲間とオリジナルの4コマ漫画を作れる生成AIサービス 「パイの実AI4コマメーカー」をリリースする。ユーザー自身を主人公として、「パイの実 おしの森」に暮らす仲間と“推し活”で共演する“世界に1つだけ”のオリジナル4コマ漫画を生成するサービスだ。提供期間は8月13日まで。「パイの実」のおいしさの秘訣である生地の64層にちなみ、64日間限定で展開する。【生成した4コマ漫画な