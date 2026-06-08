【モデルプレス＝2026/06/08】歌手でタレントの中川翔子が6月7日、自身のInstagramを更新。ミルクを飲んでいる双子の兄の姿を公開した。【写真】41歳双子出産タレント「さすがの遺伝子」と話題の息子の様子◆中川翔子、ミルクを飲む双子兄の姿公開中川は「指が領域展開」とコメントを添え、目を閉じて哺乳瓶でミルクを飲んでいる双子の兄の姿を公開。人差し指と中指を立てた独特のポーズを取っており、人気漫画・アニメ「呪術廻戦