【モデルプレス＝2026/06/08】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月7日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレスのファーストミートショットを公開し、話題となっている。【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「完璧な花嫁姿」と話題のファーストミートの様子◆能條愛未、ファーストミートの様子を公開能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「ずっと夢だったファ