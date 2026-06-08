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香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日、飯山総合運動公園体育館で剣道の個人戦が行われました。 【男子】優勝松村太樹（星槎）準優勝小塚聖由（琴平）3位 坂口怜翼（琴平）3位 古川東緒也（琴平） 【女子】優勝橋本心瑛（高松商）準優勝松岡百萌（高松商）3位 黒川遥未（大手前高松）