「おもしろ体験でぇ～」過去の開催の様子(提供：岡山県産業振興財団) 岡山県の産業技術の研究開発と産業支援の拠点である岡山リサーチパーク(岡山市北区芳賀)で、子どもたちが科学技術を体験できる入場無料のイベント「おもしろ体験でぇ～」が、7月に開かれます。 2026年度は「ワクワク全開！科学スイッチON！」をテーマに、手術で使う電気メスの体験や、藍染ハンカチを手作りする体験、ドロ