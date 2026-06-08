【SEGA Mega Drive ゲーム機】 6月1日 発売 価格：6,480円 レゴ ジャパンは、「SEGA Mega Drive ゲーム機」を6月1日に発売した。価格は6,480円。 本商品はセガのゲーム機「メガドライブ」をレゴで再現したもの。黒い本体やコントローラー、カセットなどが再現されている。 また、1988年に日本で発売されたセガ メガドライブ バージ