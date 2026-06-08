popman3580さん描き下ろし OTOTEN2026キービジュアル 小柳出電気商会(オヤイデ電気)は、OTOTEN2026に出展し、エレクトリ提供のMAGICO A3スピーカーとHEGEL H600プリメインアンプを使用したオーディオシステムでの試聴会を行なう。ブースはガラス棟4F G401。 6月19日のプレミアムデーは、スピーカーのスイートスポットの中心に椅子を一脚置いて良い音を独占しての試