俳優今牧輝琉（22）が8日までに、自身のXを更新。負傷で降板した主演舞台「ガチアクタ」の千秋楽を観劇したと報告した。今牧は「一生忘れることのできない思い出舞台『ガチアクタ』千秋楽をこの目で見届けられました」と書きだした。ルド役で開幕を迎えたが、5月26日公演で足を負傷し、半月板損傷と診断されて同27、28日公演が中止に。29日からは神谷亮太をルド役として上演が再開されていた。「ご心配をおかけしました。たく