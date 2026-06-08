モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。22年に亡くなった祖母で世界的ファッションデザイナー・森英恵さん（享年96）の思い出を語った。同番組では、泉が「ママ森」と呼ぶ祖母の英恵さん、母のパメラさんと泉が出演した2011年の放送回を紹介した。その中で、泉は「親にも相談できないことを、ママ森のところへ行って相談させてもらってる」と、英恵さんとの関係を