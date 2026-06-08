オリックスは8日「Bs夏の陣2026supportedbySAMTY」期間中に着用するユニホームのデザインを発表した。「THENAVY，THEORIGIN」をコンセプトとした今回のユニホームカラーは「深紺（ディープネイビー）」。今シーズンのロゴ・ユニホームの刷新とともに、より深く力強い色調となったネイビーを全身に採用し、ホワイトのラインをアクセントに加えた。着用する日程は8月3日の楽天戦、14〜16日の日本ハム戦、25〜27日の