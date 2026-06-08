俳優柄本佑（39）が、7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。柄本家の近所で花屋を経営していた阿多不二子さんがVTR出演し、佑の妻・安藤サクラと柄本家のエピソードを語った。阿多さんは「柄本家に行って、たまたまサクラがいたり、佑が来たり。時生が来たりして。『おう、なんだおばちゃん』っていう、非常におばちゃん扱いですけど」と語り、佑は「“おばちゃん”なんて失礼な。不二子ちゃんって言