立憲民主党の水岡代表は8日、公明党も含めた中道改革連合との合流について、「先の衆院選の折に新しく中道を結成し、非常に急いだ決定だったということで、党内には丁寧な党運営をするべきだという意見が強い」と述べた。そのうえで、「現時点で党内のコンセンサス（＝合意）を得ることから見れば、会期内に結論を出すのは極めて難しいのではないか」とも述べ、今国会中に結論を出すのは難しいとの認識を示した。水岡氏は、目下の