ボディビルダーでお笑いタレントなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。美しい筋肉をつくる毎日の食生活について語った。MCハライチ澤部佑から「食生活はどんな感じですか？」と尋ねられたきんに君は「1年間を通して、7割ぐらいは同じものを食べているんです。ボディビルの大会に出る前にダイエット期間に入るときは、その7割が、9割から9割5分になる。だからその7割はけっこう