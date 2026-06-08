「首飾り編んだけど牡蠣感がもっと強くなった気がする……気のせいかな？」【写真】首飾り…いや、これはどう見ても牡蠣でしょ（笑）そんなコメントが添えられた2枚の写真がXで話題です。写っているのは、パグの「ムー」さん（7歳・男の子）。写真には、飼い主さんお手製の首飾りを身につけたムーさんの姿が。1枚目は、貴族の襟飾りのようにも見え、おすまし顔とあいまってとても上品です。一方、2枚目はーー首飾りが持ち上げられ