JO1、INI、ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）が、3月26日に開幕。6月6日に最終回が生放送され、いよいよ日韓同時デビューを果たすメンバー12名が決定。彼らは今後、新グループ・KO1KEYZとして活動していくことが発表された。 （関連：【画像あり】“日プ新世界”からデビューする新グループ・KO1KEYZに選ば