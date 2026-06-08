節目の100回目を迎えた関東大学サッカーリーグ戦の栄えある初代王者は、一体どこか。この問いに即答できる方は、かなりの大学サッカー通と言えるだろう。同リーグ戦の第１回大会は1924年だった。東京帝大（現・東大）、東京師範（現・筑波大）、早稲田大、慶応義塾大、法政大、東農大の６大学が集い、覇権を争った。以来、戦時下の43年から３年間は中止されたものの、現在に至るまで99回におよぶリーグ戦を実施。今では１部か