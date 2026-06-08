気象庁によりますと午後2時36分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。与那国島・久部良では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。【追加】三重・熊野市遊木では午後2時14分に微弱、数センチ程度です。【追加】和歌山・串本町袋港では午後2時12分に0.2メートル。【更新】三重尾鷲では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。【更新】石垣島石垣港では午後1時26分に微弱、数センチ程度です。【更新】神奈川・三浦市三