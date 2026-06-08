イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表が7日、メキシコのキャンプ地で初めて練習を行いました。イラン代表の選手らはアメリカから変更したメキシコ・ティフアナのキャンプ地で、7日午後、初めて練習を行いました。周辺にはメキシコ軍などの警備要員が配備される厳戒態勢が敷かれていて、練習は非公開となりました。アメリカ入国に必要な選手のビザは5日までに発給されていますが、イランメ