新潟アルビレックスBBは、小川忠晴アシスタントコーチが、2025-26シーズンをもって退団すると発表しました。また、2026-27シーズンは山形銀行女子バスケットボール部ライヤーズへの移籍が決まったということです。■生年月日 1969年12月20日 ■出身地 山口県下関市 ■プレーヤー経歴 1992-02いすゞ自動車ギガキャッツ 2002-06新潟アルビレックス 2006-08大分ヒートデビルズ ■コ&