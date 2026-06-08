世界的に活躍するガールグループ、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、配信シングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日午後1時にリリースすることが発表された。【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。8日午前0時にロゴモー