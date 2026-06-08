各地で梅雨らしい天気北海道は雨量が多く強風も注意きのうは関東甲信と東海で、梅雨入りの発表がありました。きょうは梅雨前線や低気圧の影響で、関東から九州でくもりや雨の所が多いでしょう。【CGでみる】降水と雲の予想シミュレーション8日（月）正午〜9日（火）正午まで東海は午前中、日差しもありましたが、午後は天気が下り坂です。関東は日中、弱い雨が降ったり止んだりの天気が続き、夜は本降りの雨の所があるでしょう